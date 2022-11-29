شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2023 ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتباراً من أول يناير 2023 رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.



زيادة قيمة المعاشات

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى إلى 1700 جنيه بدلا من 1400 حاليا، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى لـ10900 جنيه بدلا من 9400 حاليا.

الأثر المباشرة للقرار:

زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1105 جنيهات.

زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 8720 جنيها.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى تطبيقا لنصوص قانون التأمينات الجديد.

لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ووضع حد أدنى للأجور بـ3000 جنيه.