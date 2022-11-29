شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة ورجال أعمال وفنانين يقدمون العزاء فى والدة إيهاب جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الراحلة نظيمة عبد السلام العيسوي، والدة المنتج إيهاب جوهر، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بمشاركة عدد كبير من رجل الأعمال والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة والمسؤولين، إضافة إلى عدد من قيادات شركة سعدي جوهر للإعلان، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بينهم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، محمد السعدي عضو مجلس الإدارة، حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات، هشام سليمان مساعد رئيس مجلس الإدارة للإنتاج الفنى، يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365.

ضمت قائمة الحضور من رجال الأعمال كلا من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أشرف شيحة صاحب شركة الهانوف للسياحة، كريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للصناعات الغذائية، إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مجموعة الشروق، خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان، عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-Events.

كما حضر من رجل الأعمال الدكتور شهاب مرزبان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة التمويل الرقمي القابضة، علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، وليد مصطفى، ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، هالة عبد الودود الرئيس الإقليمي لقطاع العلاقات الخارجية والاستدامة بشركة كوكاكولا، علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة النهار، والمحامي محمد حمودة.

ومن الشخصيات العامة والمسؤولين زاهي حواس، شريف فاروق رئيس الهيئة العامة للبريد، الشيخ خالد الجندي، الكابتن عدلي القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الأهى لكرة القدم، المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، ومن الفنانين يسرا، أشرف زكي نقيب الفنانين، إلهام شاهين، أحمد حلمي وزوجته منى ذكى، دينا، مصطفى فهمي، مي نور الشريف، رنا رئيس، دينا عبد العزيز.