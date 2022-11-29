شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بولندا بالقاهرة: نخطط لإعادة إطلاق التعاون البرلمانى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير البولندى بالقاهرة ميهاو وابندا، عن تخطيط بولندا لإعادة إطلاق التعاون البرلمانى مع مصر، مع زيارة وفد البرلمان البولندي مصر فى ديسمبر المقبل ومشاركته معرض "أفريقيا فود" خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر والتى ستشارك فيه 19 شركة بولندية فى مجال الصناعة الزراعية والغذائية فى المعرض.

وأشار السفير البولندى في مؤتمر صحفى عقده اليوم،إلى قوة العلاقات بين الدولتين مشيرًا إلى أن 2022 كان عاما بالغ الأهمية في العلاقات السياسية بين مصر وبولندا، حيث قام رئيس بولندا أندچيه دودا، بزيارة مصر في مايو الماضي وهي أول زيارة على مستوى رئيس الدولة بين البلدين منذ عام 2008، واصفا المحادثات بين رئيس بلاده والرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها كانت مثمرة.

وقال ميهاو وابندا، إن الرئيس البولندى التقى خلال زيارته للقاهرة بشخصيات مصرية بارزة منها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرا إلى مشاركة الرئيس البولندى فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27) فى ثانى زيارة له لمصر ليس لاهتمامنا بقضية التغيرات المناخية فحسب بل إلى جانب تقديرنا للجهود التى تبذلها مصر للمساهمة فى التوصل إلى اتفاق مرضى بشأن تلك القضية.

وأضاف أن وفدا من رواد الأعمال البولنديين رافقوا الرئيس دودا، مايو الماضى للمشاركة فى منتدى الأعمال الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وتم خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجالات التعاون الاقتصادى والبحوث الزراعية والتعاون بين وكالات الاستثمار فضلا عن قيام الوفد بعقد لقاء مع ممثلى معاهد البحث العلمى التابعة لوزارة الزراعة المصرية.

وأوضح أن الحوار السياسى المثمر بين البلدين لايزال مستمرا حيث زار مساعد وزير الخارجية المصرى إيهاب نصر، العاصمة وارسو فى سبتمبر الماضى لإجراء مشاورات سياسية تناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت ميهاو وابندا، إلى أن وفدا من محافظة سيليزيا البولندية يضم عدة شركات تمثل قطاع مصادر الطاقة المتجددة شارك فى أكتوبر الماضى فى معرض مصر للطاقة حيث تعرف رواد الأعمال البولنديين على أحدث الاتجاهات في صناعة الطاقة، وشاركوا في اجتماعات مع الشركاء فى السوق المصرية فضلا عن لقائهم مع المسئولين في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية وطبيعة الأعمال.