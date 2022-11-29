شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" والأمم المتحدة للسكان يطلقان إطار مفاهيم الصحة الإنجابية 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إطار مفاهيم السكان والصحة الإنجابية بدعم من الاتحاد الأوروبي فى فعالية تقام يوم ١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ووفق بيان الأمم المتحدة للسكان يأتى العمل فى إطار وثيقة التدخلات الاستراتيجية للشراكة التى وقعها صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عام ٢٠٢١، فى سياق مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبى.

وأشار البيان إلى أن الشراكة تهدف إلى دمج مفهوم الصحة الإنجابية الشامل والتعليم السكانى فى النظام التعليمى، وتشمل العديد من الأنشطة بما فى ذلك الدعم الفنى لتطوير إطار شامل لدمج قضايا الصحة الإنجابية والسكان في النظام التعليمي للمدارس الإعدادية والثانوية.

وأوضح البيان، أن إطار مفاهيم السكان والصحة الإنجابية يأتى ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل تثقيف الشباب والسكان في سن الإنجاب حول تنظيم الأسرة من خلال أساليب مختلفة بما في ذلك دمج التعليم السكاني الشامل في المناهج المدرسية.