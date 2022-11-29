شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى بدار الإفتاء: غياب لغة التحاور سبب لأغلبية المشاكل الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء عن أنواع المشاكل التى تواجه الزوجة والزوج وكيفية حلها، قائلا: "لازم يكون هناك إرادة بين الطرفين لاستمرار العلاقة بينهما.. والتفكير فى الأسرة وليس مطالب شخصية لكل طرف على حساب الآخر".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة الأباصيرى والإعلامية إيمان عز الدين عبر برنامجها الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سى بى سى: "المبادرة التى نظمها دار الإفتاء للمقبلين عن الزواج تثقف الطرفين من الناحية الدينية والثقافية، ولدينا إقبال كبير جدا"، معقبا: "أغلبية المشاكل الزوجية التى تأتى لدار الإفتاء هى غياب لغة التحاور بين الطرفين وعدم فهم الآخر، وبمعنى هو مش عاوز يفهم طبيعتها والعكس".

وتابع: "دار الإفتاء لديهم قسم خاص على موقع الدار لحل المشاكل الزوجية، وهناك استجابة سريعة جدا من قبل الإفتاء على شكاوى الأزواج"، مضيفا :"السيدة لازم تتفهم طبيعة الرجل، وتستوعب طبيعته تسهم بشكل كبير إلى إنهاء المشاكل الزوجية بين الطرفين".