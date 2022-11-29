شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار آيل للسقوط فى بولاق الدكرور حفاظا على سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، العقار الكائن بـ8 شارع الزناتي المتفرع من ترعة زنين؛ للخطورة الداهمة، وذلك تنفيذا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبمتابعة عبد الله نور رئيس الحي.

وصدر قرار إزالة العقار بعد تشكيل لجنة من قبل محافظة الجيزة بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفحص العقار والوقوف على أسباب عدم تنفيذ قرار هدمه من قبل صاحبه رغم إخطاره منذ عدة سنوات، وتهديد العقار لحياة المواطنين، حيث يتكون العقار من دور أرضي و2 دور متكرر حوائط حاملة.

وتواصل محافظة الجيزة مجهودات ازالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين فى ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفنى الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.