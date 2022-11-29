شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: محكمة جنح مستأنف قنا تقضى ببراءة 15 طبيبا بمستشفى قنا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح مستأنف قنا، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من 15 طبيبة وطبيب أطفال بمستشفى قنا العام على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين، بالبراءة لجميع الطبيبات والأطباء.

قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء، فى بيان، إن الله كلل مجهوده ومجهود النقابة العامة للأطباء بالنجاح وأنه كان مدافعاً عن الأطباء والطبيبات بيقين تام من قيامهم بأداء واجبهم كاملاً دون أي تقصير.

من ناحيته قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن حكم محكمة جنح مستأنف قنا هو كلمة حقق أنصفت 15 طبيبة وطبيب وأسرهم وخففت من عناء سنوات في ساحات التحقيق والمحاكم، وأضاف أن هولاء الأطباء والطبيبات يستحقوا التكريم لا المحاسبة.

يذكر أن محكمة جنح قنا قد أصدرت حكمها في 31 مايو 2021 بالحبس لمدة عامين على 15 طبيب وطبيبة بمستشفى قنا العام على خلفية اتهام والدة طفلة بتسببهم في فقد بصر الأخيرة.