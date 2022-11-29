شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملة "زى أى مرض" للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق حملة "زى أى مرض" للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرى" الإيدز" مؤكدة أنها تستهدف نشر الوعى بين المواطنين والكشف عن أحدث الأدوية لعلاج مثل هذة الأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم تطوير عيادات علاج الايدز لعمل عيادات نموذجية لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالفحص والعلاج وصرف العلاج بالإضافة إلى توفير أحدث العلاجات الدوائية للمرضى .

وأكد الدكتور وليد كمال الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز، أن تقرير الايدز العالمى كشف عن وجود 3 مناطق حول العالم بها انتشار للإيدز مؤكدا أن مصر من الدول الأولى التى حققت نجاحا مبهرا في علاج الإيدز مشيرا إلي أنه من المخطط الوصول لـ95% من المصابين بالمرض وكذلك علاج 95% من المرضى بالاضافة الى 95% من المرضى يتم تقليل الحمل الفيروسى ومنعة من أن يكون معدى.