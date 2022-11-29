شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، ضم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية، من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية ـ الأوكرانية.

من جانبه استعرض وزير البترول جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم العمل وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب الاسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى، للقياس والتحكم فى منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها.