شكرا لقرائتكم خبر عن تقنين وخصومات.. أبرز تسهيلات قانون التصالح بعد موافقة مجلس الشيوخ ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.. نستعرض فيما يلى أهم أهداف وبنود القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.