شكرا لقرائتكم خبر عن بعد cop27.. تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأياد مصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد على اسماعيل رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أنه تم البدء فى تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الاخضر بأيادى مصرية كاملة، بالتزامن مع الإنجازات غير المسبوقة التى حققها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وأهمية التحول للطاقة الخضراء، مؤكدا أن توطين الصناعة المحلية في هذا المجال سيكون له دور على المدى القريب فى تحرير سوق الكهرباء المصرى.



وأوضح إسماعيل فى تصريحات صحفية له، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تصنيع الوحدة وإجراء تجارب التشغيل خلال الأسبوعين القادمين لتصبح أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر تحمل علامة تجارية "صنع فى مصر".