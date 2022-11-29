شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادى فى الترويج لفرص الاستثمار ببعض القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود "صندوق مصر السيادي" في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، و نهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، و محمد صالح، نائب أول مدير الاستثمار بالصندوق.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود "صندوق مصر السيادي" في الترويج للفرص الاستثمارية حول العالم، وتقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "سعد" أن الاجتماع استعرض قيم الحصص المقرر طرحها في مجموعة من الشركات بعدة قطاعات مضيفا أن الاجتماع شهد عرض البرنامج الزمني لطرح محطات تحلية مياه البحر، وكذا متابعة تنفيذ الاستثمارات المرتقبة في مجال "الهيدروجين الأخضر" في إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ COP27.