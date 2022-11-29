شكرا لقرائتكم خبر عن استعدوا لمشاهدة ممتعة.. القمر يقترن بزحل "سيد الخواتم" اليوم فى سماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وبداية الليل القمر بعمر 6 أيام فى حالة اقتران مع كوكب زحل، حيث سيفصل بينهما حوالى 3 درجات، وهى فرصة للرصد والتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ظاهريا أسفل يسار كوكب زحل بداية الليل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران، فلن يظهرا سويا في مجال روية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.

يعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب لذلك مساء اليوم التالي سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق متجها ظاهريا نحو المشتري، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.