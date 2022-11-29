شكرا لقرائتكم خبر عن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلى تعليقا على دهس مجندة فى رام الله: سنتعامل بحزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى بينى جانتس، اليوم الثلاثاء، على عملية دهس مجندة قرب رام الله، مؤكدا أن الجيش "سيواصل ملاحقة المتورطين فى ارتكاب الحادث والوقوف بحزم ضدهم وسنواصل اعتقالهم". على حد وصفه.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن المصابة فى عملية الدهس قرب رام الله هي مجندة من جيش الاحتلال حالتها متوسطة، حسب ما أورده المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استشهاد منفذ عملية الدهس قرب رام الله (45عاما) متأثرًا بجراحه، وهو من بيتونيا ومتزوج ولديه 5 من الأبناء ويعمل في مستوطنة أرئيل.