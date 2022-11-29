شكرا لقرائتكم خبر عن أهم النصائح عن فيروس المخلوى التنفسى × 11 معلومة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم كل من الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بعض النصائح والمعلومات عن الفيروس المخلوى التنفسي أهمها...





1. الفيروس المخلوى التنفسي مرض تنفسي منتشر من زمان ومذكور بالكتب وليس فيروسا جديدا

2. لا يسبب قلق وأعراضه تشبه نزلات البرد والأنفلونزا وأهمها الكحة والتهاب وآلام الحلق وارتفاع الحرارة

3.ينتشر بين الأطفال من سن عامين لـ 6 سنوات..

4. ينتشر في الحضانات لأنه مرض معدى

5. 90% منه يشفى من تلقاء نفسه..

6. يعالج بنفس علاج الأنفلونزا بتناول السوائل وخافض الحرارة والراحة بالمنزل.

7. لا يتم أخذ المضاد الحيوى لعلاجه..

8.ليس له مضاد فيروسى

9. عند المرض ينصح ببقاء الطفل في المنزل من 3 إلى 5 أيام لأنه مرض تنفسي معدى

10.مش لازم نفرق بينه وبين فيروس الأنفلونزا لأن علاجهما واحد.

11. يصيب الكبار أيضا وخصوصا أصحاب المناعة الضعيفة.