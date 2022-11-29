وزارة القوى العاملة تتدخل لإعادة مستحقات عمال مصريين فى إيطاليا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالى بدولة إيطاليا بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كل العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال، بيان صحفى صادر عن الوزارة اليوم، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا برئاسة الملحق العمالى محمود حمزاوى أفاد فيه أن "المكتب" تلقى طلبا من ورثة المرحوم "ح.أ.أ" المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم فى الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب فى تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهرى لهم بأثر رجعى، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكى بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

وأوضح التقرير أنه فى ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطن "ع.م.ظ" من محافظة الفيوم، والمواطن "م.أ.ص" من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهما فى الحصول على المعاش عن فترة عملهما بدولة إيطاليا، وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين عدم سدادهما للحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول على المعاش، والتي تقدر بنحو 20 عاما ،كما ورد التماس من كل من المواطن "أ.م.أ" والمواطن "ح.إ.م" من محافظة الإسكندرية والمواطن "إ.ف.أ" من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم التأمينية في إيطاليا، وبفحص الأوراق المرفقة بطلباتهم تبين عدم بلوغهم السن المقرر قانونًا للمطالبة بالمستحقات التأمينية والبالغ (67) عاما، وفقًا لأحكام القانون الإيطالى.

وجاء فى البيان أيضا أن مكتب ايطاليا يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة.