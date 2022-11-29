شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: توطين صناعة الهيدروجين الأخضر الحل السحرى لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حمدى الغيطانى عميد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، أن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر هو الحل السحرى لتغير المناخ، مؤكدا أن المركز يدعم أى مستثمر مصرى يرغب فى توطين الصناعة المحلية.

وأضاف الغيطاني فى تصريحات صحفية له، أن بدء إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى تصنيع أول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خطوة مهمة لوضع مصر على خارطة مصنعى مهمات كهربائية خاصة بوقود المستقبل وهو الهيدروجين الأخضر.

وقال الغيطانى إن تعميق الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء، تساهم في خفض أسعار بيع الكهرباء، لافتا إلى أن الهيدروجين الاخضر له استخدامات متعددة و يعتمد على مياه الصرف الصناعى لاستخراجه و يعد أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي و صديق للبيئة.

وكشف الغيطاني أن الشركات العالمية تتجه لمصر لاستخراج الهيدروجين الأخضر للاستفادة من مواردها الطبيعية التى تتمتع بها وخاصة طاقة الشمس والرياح، كاشفا أن التصنيع المحلى يلعب دورا مهما في توفير العمل الصعبة وتنمية الاقتصاد.