شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضا تقديميا ليوم جمهورية مصر العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عرضاً تقديمياً ليوم جمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والتعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح / أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أن العرض يأتى فى إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن العرض جلسة بعنوان "الجمهورية الجديدة" اشتملت على العديد من الأنشطة والأحداث لمحاكاة تاريخ مصر الماضى والحاضر وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة التى تم إنجازها فى كافة المجالات والطفرة الهائلة التى تحققت فى القطاعات المختلفة بالدولة المصرية ، كذلك إستعراض العديد من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية التى زودت بها كافة تشكيلات القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة، كما تضمنت الفعاليات عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية والمقطوعات الموسيقية الوطنية.

وتنظيم معارض لعدد من الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة ، وكذا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة العامة للإستعلامات ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والكنيسة القبطية ، ومؤسسة الأهرام ، إضافة إلى معارض للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة .