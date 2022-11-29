شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة بالجيزة: تنفيذ 1136 مشروعا تنمويا بالمحافظة بـ10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة "حياة كريمة" في الجيزة، إن المبادرة سعت إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية، مشيرا أن المبادرة قامت بتنفيذ 1136 مشروعا بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، في قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة؛ وذلك خلال المرحلة الأولى من أعمال المبادرة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية في المحافظة، شمل مشروعات في قطاعات البنية التحتية، ومراكز الشباب، والمدارس، وتبطين الترع، وخدمات التنمية المحلية والزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز صحية ومشاريع تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي وشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والخدمات الاجتماعية والمكتبات ونقاط الشرطة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنساني لتكريمهم وحفظ حقهم في العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت في رؤيتها التنموية مختلف الفئات المجتمعية من الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.