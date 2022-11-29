شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تستجيب لشكاوى الأهالى وتزيل تراكمات قمامة من أحد شوارع بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ، لشكاوى المواطنين بعمارات تنظيم الأسرة بشارع عبد السلام عارف ، بمدينة بنى سويف، من انتشار مخلفات القمامة القابلة للاشتعال والملاصقه لجراج سيارات وسط كتلة سكنية مما يهدد بكارثة.

وقامت مبادرة "صوتك مسموع" بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى وسرعة حلها ، وتم نزول حملة لرفع المخلفات، وإنهاء أسباب الشكوى.

وأكدت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة نبض الشارع المصرى فى المحافظات، والاستجابة الفورية وسرعة حل شكاوى المواطنين فى المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.



