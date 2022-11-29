شكرا لقرائتكم خبر عن كل التخصصات.. فرص عمل جديدة للشباب فى الإسكندرية والبحر والأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، برواتب تبدأ من 2500 جنيه، لمختلف التخصصات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة، أن فرص العمل التى وفرها مكتب تشغيل المنتزه شملت عمال مخازن، وعمال حقن ماكينة بلاستيك، وعمال تعبئة وتغليف، للشباب من سن 20 حتى 40 سنة، مع توفير تأمينات إجتماعية وصحية، وعلى الراغبين فى الترشح تقديم الاوراق إلى غدارة بحوث العمالة بمقر المديرية الكائن خلف نقابة الاطباء بسموحة.

كما أوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، أن إدارة بحوث العمالة بالمديرية استكاعت بالتنسيق مع فنادق البحر الأحمر فى القصير ومرسى علم، من توفير عدد من الوظائف للشباب بداخلها على التخصصات الآتية: مراقب جودة، وموظف إيرادات، وعمال تجهيز وتحضير، وأفراد أمن، و فنى مولدات، ومشرف معدات، وشيف، وطباخ، وصراف مطاعم، ومكوجى، وكهربائى، وعمال نظافة، وانيميشن، وعلى الراغبين فى الحصول على الفرص التقديم بمقر المديرية، أو التواصل مع المسئولين بالفنادق كما هو موضح بالإعلان المرفق.

وكانت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات و سوق العمل بالوزارة، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد وجهت كافة مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم على المتابعة الدورية على الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب، وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وإرسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.

وعلى كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.