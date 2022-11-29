شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإعاقة" يشارك فى الجلسة النهائية لليونيسف لإعداد تقرير حماية الأطفال ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجلسة النهائية لليونيسف الخاصة بإعداد التقرير النهائى لما تم إنجازه فى مجال حماية الأطفال، لاسيما ذوى الإعاقة منهم ودور المجلس فى ذلك خلال الفترة الماضية .

وأوصى المجلس، خلال اللقاء، بضرورة تحقيق التعاون مع اليونسيف فى محورين المحور الأول خاص بتضمين الأطفال ذوى الإعاقة فى الجهود الحالية والبرامج المنفذة، ما يعظم من إدماج قضايا الطفل ذوى الإعاقة باعتبارهم أكثر الأطفال عرضة للخطر كإنشاء "غرف صديقة للطفل" بوحدات حماية الطفل مع مراعاة احتياجات الأطفال ذوى الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفى استمارات التفتيش على تلك المؤسسات، مع إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف وأى من أشكال الإيذاء والاستغلال لهم .

كما أوصى المجلس بتحقيق المحور الثانى الخاص بتنظيم أنشطة خاصة بالأطفال ذوى الإعاقة، وتنظيم حملات إعلامية لرفع الوعى لدى أسر الأطفال ذوى الإعاقة والمجتمع ككل بالمخاطر للوقاية منها، مع العمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، والعمل على التدخل العلاجي سواء النفسي أوالاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم للحالات التي تعرضت لأي من شكل من أشكال العنف أو الإيذاء من خلال فرق التدخل السريع في حالة الإبلاغ عن ذلك، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين بالنيابات العامة لرفع وعيهم بخصائص واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وطرائق التعامل الصحيحة معهم.

وخلال المشاركة التقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رئيس قطاع حماية الطفل باليونسيف دينيس أولور، وناقشت معها أولويات عمل المجلس خلال عام 2023 في مجال حماية الطفل، تمهيدًا لإدماجها في خطة اليونسيف لحماية الطفل (2023 – 2027) .

وقالت الدكتورة إيمان المشرف العام على المجلس، إن أولويات عمل المجلس خلال عام 2023 تركز على حماية الأطفال ذوي الإعاقة من أشكال العنف أو الإيذاء أو الاستغلال، وسيعمل المجلس على تضمينها في خطة اليونيسيف الخاصة بالجانب الوقائي والإكتشاف المبكر، والتدخل العلاجي النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم حال تعرضهم إلى أي شكل من هذه الأشكال .

وأشارت إيمان كريم، في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، إلى أنه سيكون هناك تعاون مع اليونيسف في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، ويعمل المجلس حاليًا على الترتيب لعقد اجتماع مشترك بين الجانبين لبحث سبل التعاون الثنائي في خطة عمل اليونسيف للعام القادم 2023 .