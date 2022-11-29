شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بمسابقة "اكتشف التاريخ" لتشجيع التعلم القائم على البحث والاكتشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفائزين بمسابقة "اكتشف التاريخ" للعام الدراسى 2022/2021 على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار التعاون البناء بين الوزارة ومعهد جوته الألماني وبدعم وزارة الخارجية الألمانية، وذلك بدعم ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية إعداد مسابقة وطنية تهدف إلى تنمية مهارات البحث التاريخي، حيث إننا نستطيع من خلال دراسة التاريخ معرفة حقيقة الأحداث والوقائع ومدى صحتها، كما يتم استلهام القدوات الصالحة التي يبرزها لنا التاريخ، والتي كان لها أثر كبير في الحياة وهي قدوات لمخرجات التعلم وتقديم تعليم جيد يتفق مع النظم العالمية، مشيرة إلى أن فكرة وفلسفة المسابقة تعتمد على التعلم القائم على البحث والاكتشاف ولا تنطوي على الأساليب المختارة على معلومات من كتب التاريخ، حيث يتعين على الطلاب طرح الأسئلة بشكل مستقل ويتم تشجيعهم على البحث والاكتشاف والاستقصاء حول تاريخ المحيط الخاص بهم والبيئة المعيشية المباشرة لهم، مثل: (الحي، المدرسة، المبني، مركز سياحي ... وغيرها).

وقال الأستاذ أشرف عبد المنعم مستشار الدراسات الاجتماعية أن المسابقة انطلقت خلال الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 15 مارس 2022 حتي 15 أغسطس 2022 لجميع الطلاب بداية من سن (10 سنوات وحتى 17 سنة) لصفوف مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي - والإعدادي) وذلك تحت إشراف معلم الدراسات الاجتماعية، وصفوف المرحلة الثانوية تحت إشراف ومعلم مادة التاريخ بمشاركة ما يزيد عن 4500 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية.

ومن جهته، قال سباستيان فوتر المدير والمسؤول الإقليمي لقسم اللغة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ونائب مدير معهد جوته بالقاهرة "إنه لأمر رائع أن مشروع اكتشف التاريخ لقى هذا الاستحسان الكبير، وألهم هذا العدد الكبير من الطلاب المصريين من جميع أنحاء مصر لمغادرة فصولهم الدراسية واستكشاف التاريخ الغني لبلدهم، ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فقد اتخذنا عبر هذا المشروع خطوة كبيرة في اتجاه رؤية مصر 2030 لتعزيز التفكير العلمي والمهارات الإبداعية بين الجيل الجديد، فهم بناة المستقبل".

وفي ختام الفعاليات، تم الإعلان عن نتيجة المسابقة وتكريم الطلاب الفائزين، حيث فازت بالمركز الأول الطالبة شهد السيد أحمد من مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بدمياط عن مشروع "قرية كفر الجديد"، وحلت في المركز الثاني الطالبات مريم أكرم سعد وتسنيم الحسن دسوقى محمد ورنا محمد فضل المولى وسهيلة أشرف فوزي عباس من مدرسة عبد الحميد عبد الغفور الإعدادية بنات بأسوان عن مشروع "السد العالي"، وجاءت في المركز الثالث الطالبتان سارة طارق السيد وفاطمة شرف زكريا علي من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغربية عن مشروعهما "سبيل على بك الكبير"، وفي المركز الرابع الطالبة مروة صالح الجرايحي من مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بدمياط عن مشروع "ميناء دمياط"، كما جاءت باقي المشروعات المرشحة من القائمة القصيرة من محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة، بالإضافة إلي المحافظات الفائزة دمياط وأسوان والغربية.

جاء ذلك بحضور وفلكس هلا الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية، والدكتوره انكا بوون أستاذة تدريس التاريخ بجامعة بينا، ومهاب العزازي منسق المشروع، ودانيلا ديكر خبير التدريب والتدريس، ودكتور أحمد حشيش المنسق الإقليمي بمعهد جوتة، ودكتور وليد سيد سالم رئيس قسم تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، وهند عبد النبي رئيس قسم تنمية مادة الدراسات، وموجهي عموم الدراسات الاجتماعية من المحافظات الفائزة.

جدير بالذكر أنه تم عقد ورشة عمل في شهر أكتوبر 2021 على مدار ثلاثة أيام بمعهد جوته الألماني، وتم وضع الإطار العام للمسابقة ومعايير اختيار الفائزين بواسطة المتدربون والخبراء المصريون والألمان وممثلو وزارة التربية والتعليم.