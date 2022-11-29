شكرا لقرائتكم خبر عن ما فائدة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتباراً من أول يناير 2023 رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكد أن من الأثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها وانه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.