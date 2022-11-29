شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يطالب فرعياته بالمحافظات بالاستثمار الأمثل للموارد الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعة الأول مع رؤساء الاتحاد العمالية الفرعية لمحافظات الوجه البحرى على اهتمام بقضايا المجتمع والتصدى لكافة الدعاوى المضللة التى تستهدف النيل بمقدرات الوطن وامنه واستقراره مطاليا: أعضاء التنظيم النقابى للتحلى بروح الوطنية والبناء والمشاركة فى تطوير البرامج والخطط لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشددا على دور التنظيم النقابى بالتوسع فى انشطة التدريب والتثقيف ورعاية شباب العمال.

وأكد خلال الاجتماع الذى حضره عبد المنعم الجمل والمهندس خالد الفقى ومحمد عبد ربه واشرف الدوكار اعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام : على احترام اللوائح القانونية لسير العمل والاستثمار الامثل للكيانات المملوكة للاتحاد العام وتنمية عائداتها الدالية ليتم الاستفادة منها ذاتيا والسماح للاتحادات الفرعية لابرام بروتوكولات شراكة مع الغير تحت إشراف الاتحاد العام مطالبا بأن يضع كل اتحاد فرعى خطة لنشاطه النقابى خلال الدورة اىنقابية الحالية للعرض على مجلس اتحاد عمال مصر مع القيام بالزيارات الميدانية بالمحافظات للاطلاع على جدية تنفيذ هذه الخطط والانشطة المتنوعة.



اجتماع اتحاد العمال



جانب من اجتماع اتحاد العمال