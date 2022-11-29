وزير الأوقاف يعتمد 16 خطيب مكافأة جديد من خريجى المراكز الثقافية

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 16 خطيب مكافأة جديدًا من خريجي المراكز الثقافية، ونشر الوزير أسماء الخطباء الجدد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على النحو التالى:





والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، وأكد خلال اللقاء أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقي العلم الشرعي على أيدي العلماء المتخصصين، كما تم خلال اللقاء مناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتركيزها على قضايا التجديد ، وإعمال العقل في فهم النصوص الشرعية وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها ومراميها وحكمها.

وأكد وزير الأوقاف، على إقامة عدد من الندوات العامة في هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الديني في ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين في هذه المراكز في المناهج التي يدرسونها يقيمها القطاع الديني بالوزارة.