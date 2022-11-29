إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح والعياط بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي علي الأراضي.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي تم تنفيذها بمراكز العياط و أطفيح وأبو النمرس والتي ساهمت في إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وقد تابع محافظ الجيزة جهود مركز العياط في إزالة حالتين بناء مخالف ضمت هنجر علي مساحه 200م بقرية كفر حميد ببرنشت وجمالون تحت الانشاء علي مساحه 60م بطهما.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 900م فى المهد.

واطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينه أبو النمرس في إزالة 7 حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفة عباره عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 60م ناحية كوبري كاتو من الرشاح وإزالة مخالفتين عباره عن أسوار وبناء في المهد بالطوب الأحمر على مساحة 60م بأرض زراعية خلف مسجد الملك بشبرامنت، بالإضافة إلى إزالة مخالفه بناء أسوار علي الأراضي الزراعية بشارع مسجد الملك وإزالة جمالون بالمهد بطريق كوبري ملي، وضبط وإزالة أعمال إنشاء أعمدة وعلب حديديه للشروع في بناء جمالون بشارع عبدالعزيز الديب من المريوطيه إلى جانب إزالة بوكسات وقبب داخل اسطبل للخيول بمنطقة أرض الجزار بطريق الجبل.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال اى مخالفات وإتخاذ كافه الاجراءات القانونية.



إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية



إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالجيزة



إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح والعياط