شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تنفذ الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع أكتوبر - أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، ويتم تنفيذه على 3 خطوط، حيث أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مسار الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل ) سيكون داخل حرم الطريق الصحراوى الغربى، وموقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

وأضاف أن جميع طرق الاقتراب للمحطات ستكون حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر.

وأكد وزير النقل، أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.



تنفيذ الخط الثانى