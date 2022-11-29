شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تدريب الأطباء على الحقن الآمن للمرضى لحل أزمة الحقن بالصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي، منشورا عاجلا لجميع وكلاء الصحة بالمحافظات، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبية لا يزيد عمره على 45 عاما، خلال 24 ساعة، لتلقي دورة تدريبية متكاملة في إعطاء الحقن للمرضى والإسعافات الأولية.

على أن يتولى لاحقا الطبيب المنسق تدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة، لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.