شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعات جديدة من قطارات المونوريل لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت دفعات جديدة من قطارات المونوريل بالموانئ المصرية، وذلك لتشغيلها فى مشرو المونوريل الذى تنفذه وزارة النقل لربط مدينة 6 أكتوبر بشبكة المترو والقطار الكهربائى، وكذلك ربط مدينة نصر وعدة مناطق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس، وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي، وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة .

كما يربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.