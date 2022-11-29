شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون مصرى بالقائمة.. تسريب بيانات رُبع مستخدمى واتساب حول العالم "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير صادر عن Cybernews، أنه حدث تسريب قاعدة بيانات أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بـواتساب والتي تضم حوالي 487 مليون مستخدم للبيع في "منتدى مجتمع القرصنة".



واتس اب

تسريب بيانات نحو 500 مليون حساب تمثل 25% من قاعدة بيانات واتساب

قرابة 45 مليون هاتف مصرى بين قائمة بيانات الحسابات المسربة والمعروضة للبيع

البيانات معروضة للبيع فى "منتدى مجتمع القرصنة" بنحو 7 آلاف دولار أمريكى

تعود قائمة الحسابات والهواتف المسربة إلى مستخدمين من 84 دولة حول العالم

المتسلل استخدم تقنية تسمى "الكشط" من أجل جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين

32 مليون أمريكى و35 مليون إيطالى بين قائمة الحسابات والبيانات المسربة من واتساب

متحدث باسم واتساب قال لموقع Gadgets 360 إنه "لا دليل على تسريب البيانات"