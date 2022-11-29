شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مودة" ينفذ أولى معسكراته التدريبية لأبناء المناطق المطورة بمشاركة رجال الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الاسكندرية تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرحت الدكتورة رنده فارس، مدير مشروع مودة بأن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة " ينظم المعسكر الذى انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب من أبناء الأسمرات 1 و 2 وبشاير الخير 1 و2 و3 والضواحي وقرية الزرابي وهم من أبناء المناطق المطورة، حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعيين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبي التفاعُلي للمشروع.

ويمثل القادة الدينيين دار الإفتاء، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الانجيلية، والكنيسة الكاثوليكية إضافة إلى القادة المجتمعيين من الشباب.

وأشارت فارس إلى أن المعسكر سيشهد على مدار 4 أيام تنفيذ عدد من الورش التدريبية المكثفة، حيث سيتم توعية المتدربين بالعديد من القضايا المتعلقة ببناء كيان أسري مستقر قائم على مبادىء المودة والرحمة، بدءًا من أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج وأسس التواصُل الفعّال وسبل ادارة الخلافات الأسرية ووصولاً إلى أسس ادارة الموارد الاقتصادية للأسرة والتربية الإيجابية للأبناء بالإضافة إلى الأبعاد الصحية في الحياة الأسرية.

والجدير بالذكر أن المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وقام بتنفيذ تدريبات مباشرة لما يقرب من 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة الي وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصري.



المشاركون فى مشروع مودة



جانب من الفعاليات