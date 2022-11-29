شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك واصل".. مبادرة كلية التربية جامعة حلوان للتواصل مع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان مبادرة للتواصل المباشر مع الطلاب تحت عنوان صوتك واصل، "أنت تسأل .. والإدارة تجيب"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، لتحقيق التواصل والحوار مع كافة الفئات والأطياف بالكلية.

أوضح الدكتور حسام حمدي أن المبادرة جاءت بهدف خلق مساحة للتواصل الفعال مع الطلاب والتعرف على مشكلاتهم والرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم ، لتوفير بيئة صحية تساعد الطلاب على متابعة مسارهم التعليمي في سهولة ويسر، بالإضافة لتدعيم الروابط الإنسانية والثقة المتبادلة بين الكلية والطلاب.

ويتم ذلك من خلال عقد لقاءات مباشرة بين إدارة الكلية وممثلي كافة الشعب والفرق الدراسية ، يتم فيها الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات ، والتي يتم تجميعها من خلال روابط مخصصة لذلك ، وإدارة نقاش مفتوح مع الطلاب.

تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الذي تتعبه إدارة الكلية الذي يعتمد على الشفافية والتواصل الفعال ، والعمل وفق روح الفريق الواحد والأسرة الواحدة ، والذي يسهم في تعزيز روح الانتماء ورفع الروح المعنوية لدى كافة منسوبي كلية التربية جامعة حلوان.

يتم تسجيل عدد (٢) طالب لكل شعبة بكل فرقة دراسية من خلال الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd604WjmeuvNp4bp5kmk_RY9rgkAXT7AWmX1iyUdL0HJ7eAhA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

رابط تلقي الاستفسارات والمقترحات والمشكلات :

https://forms.gle/4eDBwA5T89vNg5dCA