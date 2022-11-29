شكرا لقرائتكم خبر عن مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء تواصل انعقادها بمساجد الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة الظهر، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عددًا من الصور الواردة من المديريات الإقليمية.

في سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عقد مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين ،رضي الله عنه، بالقاهرة، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، ومن المقرر أن يشارك في المقرأة أعلام القراء برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد - نقيب القراء، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان.