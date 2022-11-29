أخلاقنا الجميلة.. دليل التحضر والإنسانية فى تعاملك مع عمال النظافة "إنفوجراف"

القاهرة - سامية سيد - لكل منا دور مهم في المجتمع، بتنوع الوظائف والمكانة الاجتماعية، فكلنا نكمل بعضنا البعض، ولا يمكن الاستغناء عن أي دور في المجتمع بداية من مدير الشركة حتى عامل النظافة، المهنة التي تتطلب ارتداء "يونيفورم" في الكثير من الأوقات ويجعلهم معروفين لدى الكثيرين ونكون على الأغلب في احتكاك مباشر معهم، ولأهمية عمال النظافة في حياتنا، نستعرض خلال الإنفوجراف التالى كيفية التعامل مع عامل النظافة حتى لا نجرحه دون قصد.

الحرص على أن نطلب منهم ما نريد ونحن مبتسمون حتى لا نجرح أحدا

قل لو سمحت أو من فضلك قبل طلب أى شىء فتلك الكلمات تترك أثرا جيدا

تجنب إلقاء القمامة أمام عامل النظافة خلال عمله لأن هذا السلوك غير متحضر

يمكن إعطاء القمامة للعامل فى يده باستئذان دون جرحه بطريقة متعالية فى الطلب

من الضرورى أن نزيل القمامة الخاصة بنا إذا كنا فى مكان عام خاصة الحمامات