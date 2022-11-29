شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية بين 6 مراكز لإعداد محفظى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين في 6 مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم ، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

والمراكز المنافسة في المسابقة هي:

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القطب بسوهاج.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال بطهطا بسوهاج.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الزهراء بالطور بجنوب سيناء.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بدمياط.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بالدقهلية.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أم القرى بمدينة العريش بشمال سيناء.

وتعقد المسابقة بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون المساجد، والدكتور أيمن خضر مدير مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، والشيخ محمود حسن محمد عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد ضيف الله جاويش عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور رمضان محمود محمد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.