شكرا لقرائتكم خبر عن انتطام صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج "تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة عن شهر نوفمبر الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء، الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وتستبدل وزارة التضامن الاجتماعى، بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة "البنكية، ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة، وذلك فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

على جانب اخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد مع تيسير كافة الإجراءات.