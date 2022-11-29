شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى بالمساجد: من حٌرم الحياء حٌرم الخير كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في 6 محافظات، تحت عنوان: "الحياء كله خير" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكد العلماء أن الحياء خلق، والحياء سلوك، والحياء خير كله، والحياء هو رأس الأخلاق، وخلق من أخلاق الكرام، وسمة من سمات أهل المروءة والشرف، وعنوان الفضل والعقل، من حُرِمه حُرم الخير كله، ومن تحلى به ظفر بالعزة والكرامة ونال الخير أجمع، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأن الحياء لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وأن الحياءً من الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ومن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باتباع سنته، والحياء من الخلق بألا يظهر الإنسان أمامهم صغيرًا في أعينهم، أو ينتزع ما في أيديهم بسيف الحياء.

ففي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزهراء التابع لإدارة طور سيناء، حاضر فيه أ.د محمد السيد حسن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، والشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة، وقدم له الأستاذ محمود عيسى كبير الإذاعيين بإذاعة جنوب سيناء، والقارئ الشيخ محمد عبد الحليم محمد قارئا، والمبتهل الشيخ إبراهيم البكري الراعي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمامين، حاضر فيه الشيخ شاهر محمد شكري إمام وخطيب ومدرس، والشيخ أحمد علي إبراهيم سليمان إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ صابر محمد صابر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد، وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي بالداخلة، حاضر فيه د مجدي عبد المنعم حامد مدرس الحديث بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والشيخ عبد الله سيد مدير إدارة أوقاف الجديدة، والقارئ الشيخ عبد الله عبد السلام قارئًا، والمبتهل الشيخ منصور محمد حسين مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه د حازم أحمد محمد أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بأسوان، والشيخ سعيد عبد الستار نطرى إمام وخطيب ومدرس ( قائد فكر)، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئًا، والمبتهل الشيخ خالد أحمد الدسوقي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبوبكر الصديق بسفاجا، حاضر فيه الشيخ محمد أبو القاسم عبد الحميد مفتش أول بإدارة أوقاف سفاجا، والشيخ حسن محمد أحمد إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمود أحمد محمد عبد المغيث إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ حسن محمد أحمد قارئًا، بحضور الشيخ بدري بغدادي حامد مدير إدارة أوقاف سفاجا، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرضا، حاضر فيه أ.د مبروك عبد العظيم أحمد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والشيخ الحسيني عبد السلام أحمد مدير الدعوة، وقدم له الشيخ عمر صابر عبد الله إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ فراج أحمد فراج قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.