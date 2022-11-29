شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف، صباح السبت المقبل، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين ،رضي الله عنه، بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

ومن المقرر أن يشارك في المقرأة أعلام القراء برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد - نقيب القراء، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان.

وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت، والأداء المنضبط.