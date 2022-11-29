شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشهد مذكرة تفاهم مع اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور برنارد مودي رئيس اللجنة الافريقية للمواصفات الكهروتقنية والدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشأن تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير معايير المعدات الانظمة الكهروتقنية ودعم الانشطة المتعلقة باجراء ندوات عبر الانترنت وبرامج تدريبية بين الجهتين و تسهيل تعزيز التعاون مع المؤسسات التنظيمية ذات الصلة في افريقيا.

و قالت الوزارة في بيان لها اليوم ، أنه سيتم اشراك خبراء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في عملية توحيد المعايير التي تقوم بها اللجنة الافريقية للتوحيد القياسي لاجل مؤائمة المعايير ، ويقوم الطرفين بالتعاون فيما بينهما لتحقيق اهداف هذه المذكرة وهي بناء القدرات والتدريب و تبادل المعرفة والخبرة من خلال توفير التدريب والندوات عبر الإنترنت حول أفضل ممارسات التقييس وتقييم المطابقة لكلا الطرفين.

وايضا تسهيل العمل بينهما وتبادل مشورة الخبراء من الهيئات التنظيمية الأفريقية، وذلك بدعم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، بالاضافة الي موضوعات التوحيد القياسي بهدف الوصول لنشاط منسق واحد على الأقل كل عام.

واكد شاكر على أهمية التعاون مع المنظمات الافريقية وتقديم كل الدعم للدول الافريقية وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكافة مجالات الكهرباء واشار الى ماتتمنى به القارة الأفريقية من إمكانيات كبيرة لانتاح الكهرباء من الطاقات المتجددة .

وأكد الدكتور برنارد مودي على أهمية التعاون مع مصر فى نقل الخبرات وتوجه بالشكر للمجهودات التى تقدمها مصر فى التعاون المثمر الايجابى لتحقيق التنمية فى أفريقيا