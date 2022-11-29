شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من عودة الشبورة للظهور الـ 72 ساعة المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة ظهور الشبورة المائية صباحا بداية من غدا الأربعاء ولمدة 72 ساعة قادمة، وذلك وفق خريطة التنبؤات الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر على الطرق خاصة السائقين على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة، وضرورة اتباع تعليمات المرور .

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 30 ٪ ، وأمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.