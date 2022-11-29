خليك واعى.. لا صحة لتقليص العمل لـ3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.



خليك واعى

الشائعة:

تقليص العمل بالجهاز الإدارى لـ3 أيام أسبوعيا، مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية

الحقيقة:

نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ما تردد فى هذا الشأن جملة وتفصيلا

لا صحة لتقليص العمل لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور مع الانتقال للعاصمة الإدارية

أيام وساعات العمل الرسمية فى مؤسسات الدولة كما هى دون تغيير

عدم المساس بأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أو تخفيضها

ناشد جهاز التنظيم والإدارة الجميع بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات