شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين فلسطنيين مع قوات الاحتلال جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة ومداهمة عدة محلات تجارية، كما استجوبت عددا من المواطنين.

وفى السياق، كثفت قوات الاحتلال من نصب الحواجز وتواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، مركة، صير، مسلية، ميثلون، وصانور.

كما أصيب اليوم الثلاثاء، فلسطينى برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال لاحقت مركبة، وأطلقت النار على اطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم ترجل عناصر الشرطة وفتحوا نيران اسلحتهم صوب سائق المركبة من الزجاج الخلفي.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف الفلسطينية من الوصول الى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الثلاثاء، شاباً من سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت الشاب تامر المحتسب، من منزله في حي بئر أيوب بالبلدة.

وأضافت أن طواقم بلدية الاحتلال بحماية شرطة الاحتلال اقتحمت عدة منازل في بلدة الطور شرق القدس المحتلة وصورتها.