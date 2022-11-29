شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فترة حضانة الفيروس المخلوى فى المريض وفترة ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم، أن الفيروس المخلوى التنفسى فترة حضانته تتراوح من 4 إلى 6 أيام وقد تصل إلى أسبوعين ثم تظهر الأعراض علي المريض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس يعيش علي الأسطح لمدة ساعات، لذلك يجب الحرص على تطهير الأسطح باستمرار لتجنب انتشار العدوى .

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوى، حيث تمثلت في (صعوبة في التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق)، مشددًا على أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أي من تلك الأعراض على الطفل لتلقي الرعاية والعلاج المناسبين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفي أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.

وأكد أنه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه «فيروسي» وليس «بكتيريا»، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدوري في بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال في سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هي الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية.