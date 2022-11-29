شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023، والتى نستعرضها كالتالى..

-إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

-استمرار تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة

-امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

-الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

-تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15%، وفق طبيعة كل مادة دراسية.

-عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

-سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics وستكون الدرجة التى يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أى أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

-سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

-يجيب الطالب عن الأسئلة المقالية فى ورقة بيضاء.

-سوف تتصدى الوزارة لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة.