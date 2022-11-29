شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين بالخارج.. 9 مكاتب عمالية لرعاية مصالحك وحماية حقوقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة القوى العاملة، 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 دول؛ لرعاية مصالح العمالة المصرية بالخارج، وتقديم الدعم والمساعدة الضرورية لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل والاستجابة لاستفساراتهم وشكاويهم ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية طرق التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

1-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – جدة

رقم الهاتف: 009660559510659

2-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – الرياض

التواصل عبر رقم الهاتف: 00966547022894

3-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية – عمان

التواصل عبر رقم الهاتف: 00962778444310

4-مكتب التمثيل العمالي بالإمارات – أبوظبي

التواصل عبر رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938

5- لبنان – بيروت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833

6- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا – ميلانو

التواصل عبر رقم الهاتف: 00390229516360

7- مكتب التمثيل العمالي بالعراق – بغداد

التواصل عبر رقم الهاتف: 009647803765488

8- مكتب التمثيل العمالي بالكويت – الكويت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601

9-مكتب التمثيل العمالي بقطر – الدوحة

التواصل عبر رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974

وخصصت وزارة القوى العاملة على موقعها الرسمى بيان بالمكاتب وعنوانها وارقام التواصل على الرابط التالى :

https://www.manpower.gov.eg/AdvisersAddresses.html..

كما يمكن التواصل مع المكاتب العمالية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وارسال رسالة نصية بالشكوى او الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الاعلامى للوزارة.