شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على أسواق القاهرة للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشن جميع أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال بعرض كافة السلع، وعدم المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع، وكذلك التأكد من توافر كافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنون تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس المحافظين الأخير، خاصة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها.

وفي ضوء التنسيق بين كافة الاجهزة المعنية لتوفير المنتجات، وضبط الأسواق، وعدم السماح بإخفاء واحتكار السلع، أو المُبالغة فى الأسعار، والالتزام بالمواصفات للمنتجات والتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تاجر مُخالف يستغل الظروف تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حملة لجنة حماية المستهلك والتي قام بها حى الخليفه على الاسواق والباعة بنطاق الحي.

وتمت الحمله على جميع منافذ البيع المتواجدة بنطاق الحى للتأكد على وجود السلع الغذائية والتموينية وصلاحيتها للاستخدام الادمي بالاسواق وبالاسعار المناسبة للمواطن تحت اشراف العميد طارق اليمني رئيس الحي وبقيادة فيفى عبد الغنى سكرتير الحي وبحضور إدارة المحلات و الأسواق والطب البيطري والصحه وشرطة المرافق.

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توافر جميع السلع في الأسواق، بالإضافة لتوافر أرصدة كافية من جميع السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشددت على استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية لخلق المنافسة بما يساعد على استقرار الأسعار ولمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها ومدى توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين.