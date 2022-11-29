شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أكثر من 1.5 مليون مواطن يترددون على مستشفيات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالتواجد فى مستشفيات عين شمس لمتابعة أعمال إنشاءات المدينة الطبية لجامعة عين شمس، لافتا إلى أن مشروع المدينة الطبية بدأ منذ عام 2015 ووقتها كنت عميد لكلية الهندسة.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال زيارته لجامعة عين شمس، لبدء جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، أن الجامعات يقع على عاتقها دور مهم فى التعليم والبحث العلمى والتدريب الطبى وتقديم الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون أول مدينة طبية متكاملة تشهد تطوير لجميع التخصصات الطبية وستقدم خدمة تعليمية وتدريبية بما ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون ونصف مواطن يستفيد من الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، مشيرا إلى الدعم الكامل من الدولة لمثل هذه المشروعات فى ضوء سعى الدولة باستمرار لتقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.