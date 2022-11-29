شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبدأ جولة تفقدية بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، لمتابعة أعمال الإنشاءات وما تم من إنجاز فى أعمال الانتهاء من تدشين المدينة .

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.



جانب من جولة الوزير



جولة الوزير