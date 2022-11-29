شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم ورش تدريبية للكشف المبكر عن اضطرابات التوحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إدارة الأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال رعاية الطفولة المبكرة وتنفيذ أنشطة من شأنها الارتقاء بأطفال المحافظة.

ونظمت المحافظة تحت إشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومن خلال إدارة الأمومة والطفولة وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ورشة تدريبية لأصحاب دور الحضانة ومشرفات الحضانات بنطاق العمرانية وبولاق والهرم.

تناولت الورشة التدريب على الكشف المبكر عن الاعاقات في مراحل مبكرة واضطرابات التوحد و فرط الحركة وتشتت الانتباه التى يمكن ان يعانى منها الأطفال في سن مبكرة واعراضها وطرق التعامل معها.

كما تناولت الورشة كيفية رفع وعي الأمهات بتنمية مهارات الأطفال ودمجهم بالأنشطة الحياتية عند اكتشاف أي من هذه الإعاقات وقد قام بالتدريب متخصصين في تلك المجالات، حيث ضم فريق العمل هبة الله عطا مدير إدارة الأمومة والطفولة، ورانيا حسين ونيفين بولس مدربي مركز سيتي كاريتاس.



ورش تدريبية للكشف المبكر عن اضطرابات التوحد



ورش تدريبية للكشف المبكر عن الإعاقات واضطرابات التوحد